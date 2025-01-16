المدير الرياضي لبايرن ميونخ بعد السخرية منه في تقديم كلوب : احضروا لي أولمو وهؤلاء اللاعبين الآن!

أزمة بسبب ملعب "البادل"

قرر ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، الخروج للرد على السخرية منه خلال تقديم يورجن كلوب كمدير عالمي لكرة القدم في شركة "ريد بول" الشهيرة.

أوليفر مينتسلاف المدير الفني للايبزيج، استغل مناسبة تقديم كلوب للسخرية من إيبرل، قائلًا إن ملعب البادل الذي بناه في النادي كان الشيء الوحيد الذي تركه خلفه قبل الرحيل.

ومن جانبه رد عليه إيبرل قائلًا في تصريحات نقلها الصحفي توبي ألتشافل من صحيفة "بيلد" الألمانية:"لا أعرف ما إذا كانت هذه التعليقات تنصف لاعبين مثل لويس أوبيندا وتشافي سيمونس ولوكيبا وبومجارتنر بالإضافة إلى التمديد مع داني أولمو الذي جلب الكثير من المال للايبزيج".

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وأضاف:"ولكن إذا كان الأمر يتعلق فقط بملعب البادل، وأن مينتسلاف لا يٌقدر اللاعبين الذين ذكرتهم بشكل كبير، فسأكون سعيدًا بالتحدث معه لإحضارهم إلى هنا معي في بايرن ميونخ".

ويرجع تاريخ الخلاف بين الثنائي، عندما عملا معًا في النادي الألماني قبل رحيل إيبرل الذي صاحبه بيانًا رسميًا من لايبزيج يهاجمه فيه ويتهمه بعدم الالتزام تجاه مهامه، ليخرج وقتها مينتسلاف ليصف قرار تعيينه بـ"الخطأ" الذي تم تداركه.

جدير بالذكر أن إيبرل سبق أن عمل كمدير رياضي للايبزيج في الفترة من ديسمبر 2022 وحتى سبتمبر 2023، قبل أن ينضم للعمل بمنصب مماثل في بايرن ميونخ في مارس من العام الماضي.