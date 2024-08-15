إهمال وليس تهورًا .. النصر يتحرك رسميًا لإلغاء طرد مارسيلو بروزوفيتش قبل مواجهة الهلال

هل سيتم إلغاء الطرد لبروزوفيتش؟

تحرك نادي النصر بشكل رسمي، من أجل إلغاء الكارت الأحمر الذي حصل عليه النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط الفريق ضد التعاون، حتى يتمكن من المشاركة ضد الهلال بنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وكان بروزوفيتش قد حصل على كارت أحمر بالدقيقة 90+3 من زمن المباراة، بعد تدخل على أحد لاعبي التعاون، حيث أشهر الحكم بطاقة صفراء قبل استدعاء حكم الـ VAR له، ليُغير رأيه ويُشهر البطاقة الحمراء.

وكشف برنامج "رياضة سكوب" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن رفع إدارة نادي النصر رسميًا مذكرة احتجاج على الطرد المباشر للكرواتي بروزوفيتش، خلال لقاء التعاون.

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وأضاف البرنامج أن النصر أوضح في المذكرة أن تصرف بروزوفيتش إهمال ولم يصل إلى الهور، وحكم اللقاء كان قريبًا من الواقعة والرؤية واضحة له، قبل استدعاء حكم الـVAR.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الهلال مساء يوم السبت المقبل، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، المقام حاليًا في أبها.