بعد إهدار الثالثة.. "فرمان" أنشيلوتي الحاسم بشأن ركلات الجزاء في ريال مدريد!

المدرب الإيطالي قرر إظهار "العين الحمراء"

بعد أن عانى بالفعل من ثلاث إخفاقات في تنفيذ ركلات الجزاء منذ بداية الموسم، سيراجع ريال مدريد استراتيجيته فيما يتعلق بهذا الجزء الهام من التهديف، والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من سيشرف على الأمر بنفسه.

كان قرار أنشيلوتي في بداية الموسم أن ينشئ اللاعبون تسلسلهم الهرمي في تنفيذ ركلات الجزاء بأنفسهم، لكن الإخفاق الأخير لجود بيلينجهام في تسجيل ركلة الجزاء ضد فالنسيا، أجبر "المستر" على مراجعة حساباته.

وقال أنشيلوتي عقب مباراة فالنسيا: "لقد أهدرنا ثلاث ركلات جزاء (هذا الموسم) وهذا يزعجني. يجب أن أتحمل مسؤولية اختيار من سيسددها".. في قرار واضح من المدرب الإيطالي.

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ولكن أنشيلوتي رأى أن إهدار ركلة الجزاء كان ميزة لريال مدريد حيث قال: "لم يركز بيلينجهام على ركلة الجزاء التي سددها، وأعتقد أن هذا أعطاه دافعًا إضافيًا. لقد لعب آخر 30 دقيقة بشكل غير عادي، وعمل بجد وساعد مبابي في الأمام".. وأردف: "لقد شاهدنا بيلينجهام وهو يصلح خطأه بتسجيله هدف الفوز لنا في الدقائق الأخيرة".

وكان ريال مدريد قد حقق ريمونتادا مذهلة أمام فالنسيا بعد أن ظل طيلة 85 دقيقة متأخرًا بهدف هوجو دورو، ورغم طرد فينيسيوس جونيور إثر احتكاك مع الحارس ستول ديميتريفسكي، فقد نجح فريق المدرب كارلو أنشيلوتي من التعادل عبر لوكا مودريتش قبل أن يسجل جود بيلينجهام هدف الفوز القاتل.