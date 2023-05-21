فيديو | بعد إهانته من جمهور الهلال .. مشجع نصراوي يشكو التنمر ويكشف كواليس طرده

احترم مشاعر جمهور الهلال، لكنهم لم يقدرونه!

ربما هي حالات اعتدنا عليها في الملاعب السعودية، فالجماهير لا تقبل بحضور أي من مشجعي الخصم بينها، لكن هذه المرة تضرر المشجع نفسيًا من الواقعة.

خلال مواجهة الهلال وضمك ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن، أول أمس الجمعة، شهدت المدرجات قيام جماهير الزعيم بطرد مشجع نصراوي، ليتدخل الأمن، لإخراجه بالفعل، وأثناء خروجه، يرفع شعار النصر استفزازًا لهم رغم إخفائه له في البداية.

وحول هذه الواقعة، كشف المشجع النصراوي، خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكواليس، قائلًا: "شاهدت الطقطقة والتنمر، وأنا لا أتحمل أي شيء يشهد الله عليّ، جئت لتشجيع الهلال، واحترامًا وتقديرًا للجماهير، قمت بارتداء "بلوفر" فوق قميص النصر، من أجلهم والله، لكنهم رأوا شعار النصر أيضًا، غضبوا، قلت لهم (أنا احترمتكم وقدرتكم وقمت بإخفاء الشعار، قدروني) لكنهم صمموا على الصياح".

وأضاف: "هذا الشعار علمني عليه أبي – الله يرحمه – تريدون مني أن أتركه؟!، والله إنها صعبة، لكنني احترمت جمهور الهلال وأخفيت الشعار، وأتمنى أن يحترموني، ومن تنمر عليه حذف الفيديو، كي لا أتسبب له في إضرار في أي شيء، وأنا مسامح أي شخص ليوم الدين".

جدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، فيما يحل النصر ثانيًا بـ60 نقطة، والاتحاد في الصدارة بـ63 نقطة.