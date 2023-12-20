إهانة إنجليزية وخطأ لا يغتفر في حق فلومينينسي.. فهل ينتقم من مانشستر سيتي؟

شرارة إنجليزية تشعل غضب "عواجيز البرازيل"

تترقب جماهير الكرة العالمية، الجمعة المقبل، مواجهة من العيار الثقيل في نهائي كأس العالم للأندية التي تقام بالسعودية، بين مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي.

ومن يتابع التاريخ الحديث لكأس العالم للأندية، سيكون من السهل عليه أن يتوقع فوز بطل أوروبا بسهولة، خصوصًا أن اللقب لم يغادر خزائن القارة العجوز منذ عام 2014.

لكن مشجع الكرة الحقيقي يدرك تمامًا أنه في كأس العالم للأندية، لا أمان أبدًا لبطل أمريكا الجنوبية، وخصوصا لو كان من البرازيل، فالتاريخ يشهد لأبناء السيلساو (ساو باولو وإنترناسيونال) أنهم قهروا أبطال أوروبا (ليفربول وبرشلونة) في أول نسختين من البطولة بشكلها الحالي عامي 2005 و2006، ومن بعدهم كورنثيانز على حساب تشيلسي في 2012.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

شبكة "تيليجراف فوتبول" الإنجليزية، سقطت في هذا الفخ بتغريدة عبر حسابها بمنصة (X) "تويتر سابقًا"، قالت خلالها: "لكي يفوز مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية، عليه فقط أن يتغلب على فريق من قدامى كرة القدم والمعتزلين في (مباراة خيرية)".

واستعملت الشبكة مصطلح "Soccer Aid"، وهو عبارة عن حدث خيري يقام كل عام في بريطانيا من أجل جمع التبرعات للمساعدات الإنسانية والأعمال الخيرية، ويقام خلاله مباراة كروية بين قدامى كرة القدم واللاعبين المعتزلين"، في إشارة إلى أن قوام فلومينينسي يتشكل من لاعبين شارفوا على الاعتزال مثل فيليبي ميلو (40 عاما) ومارسيلو (35 عاما).

وانهالت التعليقات الغاضبة على حساب الشبكة، خصوصا أن الفريق البرازيلي حتى الآن يقدم أداء مميزا بمثل هؤلاء اللاعبين، وفي مونديال الأندية استطاع أن يهزم الأهلي المصري (2-0) بجدارة، وهو أكثر الفرق مشاركة في البطولة.