إهانة إيدين هازارد عرض مستمر في ريال مدريد .. ورد يثير الشكوك من كارلو أنشيلوتي!

إهانة إيدين هازارد استمرت حتى مباراته الأخيرة في ريال مدريد..

لم يشارك البلجيكي إيدين هازارد في مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو، في الجولة 38 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، ليختتم مسيرته مع النادي الملكي بأسوأ طريقة ممكنة.

ريال مدريد أعلن مساء السبت رحيل هازارد عن صفوفه قبل موسم على نهاية عقده مع النادي، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على فسخ العقد بالتراضي.

وكان من المتوقع أن يشارك هازارد في مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، والتي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في ختام موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، لكن مرة أخرى لم يظهر البلجيكي واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء.

ومثلما هو الوضع مع هازارد، فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قرر أيضًا عدم إشراك المهاجم ماريانو دياز، الذي سيرحل هو الآخر عن ريال مدريد بعد نهاية عقده.

وفي المقابل فإن أنشيلوتي قام بإخراج الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 74 بعد دقيقة واحدة من تسجيل هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة، ثم أخرج ماركو أسينسيو في الدقيقة 90+2، بعد دخوله في الدقيقة 58، ليحصلا على تحية جماهير "سانتياجو برنابيو"، بعد تأكد رحيل الثنائي أيضًا.

وبالتأكيد فإن الأمر يمكن تفسيره على أنه قلة احترام لهازارد وماريانو، خاصة وأن الأمور انتهت في الدوري الإسباني، وريال مدريد خسر لقبه لصالح برشلونة.

لكن أنشيلوتي فسر الأمر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلًا: "لقد أجريت خمسة تغييرات وكان هدفنا هو احتلال المركز الثاني ومحاولة الفوز بالمباراة".

وأضاف: "لم يتمكن هازارد وماريانو من دخول الملعب، لقد كانوا جادين ومهنيين حتى اليوم الأخير، لقد تصرفوا على أعلى مستوى".

يذكر أن ريال مدريد أجرى أربعة تغييرات فقط في المباراة وليس خمسة تغييرات، ما يعني أن أنشيلوتي حرم هازارد أو ماريانو بالفعل من فرصة توديع جماهير "سانتياجو برنابيو".