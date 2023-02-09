إهانة الهلال؟ تاليسكا يُعلق على شكوى الزعيم ضده

النجم البرازيلي يُعلق على الإساءة إلى الهلال

علق النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، على تقديم شكوى من نادي الهلال ضده في لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي.

ونشر تطبيق "شاهد" فيلمًا وثائقيًا عن نادي النصر، ظهر فيه تاليسكا وهو يتحدث عن نادي الهلال، متهمًا إياه بالفوز بالحكام، مما اعتبره مسؤولي الزعيم إساءة وإهانة للنادي الأزرق، ليتقدموا بشكوى ضده.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن تاليسكا أكد على أن التصريحات التي نشرت في الفيلم الوثائقي قديمة، ومر عليها أكثر من 9 أشهر وبالتالي سقطت بالتقادم.

وأكد تاليسكا في رده على دعوى نادي الهلال بالإساءة، بأن تعليقه لم يتضمن أي إهانة أو إساءة للخصم، بالإضافة إلى أنه لم يمنح هو إدارة النصر الإذن لبث هذا التصريح.

وشدد البرازيلي على أنه لا يتحمل بث أحاديث لم يوافق عليها، بالإضافة إلى أنه لم يوجد عقد بين الطرفين من أجل إذاعتها.