فيديو | إهانات بطريقة صادمة .. غضب من تعامل مدرب منتخب الجزائر تحت 20 عامًا مع لاعبيه!

الوسط الرياضي الجزائري يطالب برحيله على الفور..

غضب كبير يسيطر على الشارع الرياضي الجزائري بعد تصرف ياسين مناع؛ المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عامًا، مع لاعبيه خلال ودية تونس.

محاربو الصحراء التقوا بالمنتخب التونسي تحت 20 عامًا أمس السبت، في إطار ودي، وانتصر الأخير بثلاثية مقابل هدفين.

لكن شهدت المباراة مناوشات بين لاعبي الفريقين، دفعت مناع لتصرف صادم تجاه اثنين من لاعبيه..

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وسط المناشات والمشادات الكلامية بين الطرفين، خص مناع اثنين من لاعبيه بالعقاب، إذ قام بصفعهما على وجوههما بطريقة مهينة، ورغم محاولة الأول تفادي الصفعة إلا أنه أصر على توجيهها له في مرة ثانية، ليقرر الثنائي الانسحاب من المشهد.

هذه الطريقة، دفعت الجماهير للغضب، إذ استغرب قطاع عريض من الجزائريين طريقته في تقويم لاعبيه، خاصةً مع صغر سنهم، مطالبين بإقالته على الفور من منصبه.