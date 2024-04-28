فيديو | إهانات وطرد بطريقة غير متوقعة .. نهاية مؤسفة لرامون دياز وإيميليانو في البرازيل

مدرب الهلال السابق ونجله أعربا عن صدمتهما..

بعد تسعة أشهر من الرحيل عن نادي الهلال السعودي، وجد المدرب الأرجنتيني رامون دياز ومساعده ونجله إيميليانو نفسهما مطرودين بطريقة غريبة من نادي فاسكو دي جاما البرازيلي.

الزعيم السعودي كان قد أعلن رحيل الأرجنتيني عنه في يوليو 2023 بعد نهاية عقده، إذ اختتم الموسم محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، وخرج ببطولة وحيدة من موسم 2022-2023 ألا وهي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعقب أيام قليلة من رحيله عن الهلال، تعاقد معه وقتها فاسكو دي جاما، لكن الأمور لم تسر على ما يرام..

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دياز ونجله قادا الفريق البرازيلي أمس السبت، للهزيمة أمام كريسيوما برباعية نظيفة ضمن الأسبوع الرابع من الدوري البرازيلي، وهي الهزيمة الثالثة له مع تحقيقه انتصار وحيد في الأربع جولات.

وعلى خلفية تلك الهزيمة، وجهت الجماهير في المدرجات الإهانات والسباب للمدرب ونجله أثناء خروجهما من الملعب، فيما اكتفى رامون بالرد عليهم برفع إصبع الإبهام، كأنه يقول لهم متهكمًا: "حسنًا!".

لكن الصدمة الكبرى تلقاها رامون وإيميليانو من النادي، الذي أعلن إقالتهما عبر حسابه على منصة "إكس" قبل إخطارهما هما شخصيًا بالقرار بحسب ما أكد الثنائي في المؤتمر الصحفي.

إيميليانو قال عقب اللقاء: "أعتقدت أننا نستحق نوعًا آخر من الاحترام، وليس طردنا عبر تويتر، لقد فعلنا الكثير من أجل فاسكو، وسنظل دائمًا مشجعين له"، وزاد رامون عليه: "لم أتوقع طردنا بهذه الطريقة، كنا نستحق شيئًا آخر غير ذلك، شكرًا للجميع".

يذكر أن الثنائي الأرجنتيني نجح في انتشال فاسكو الموسم الماضي من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، إذ اختتمه محتلًا المركز الـ15 من أصل 20 برصيد 45 نقطة، أما مع مرور أربع جولات من الموسم الجاري فيحتل المركز الـ16 برصيد ثلاث نقاط.