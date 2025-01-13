إن ضربت فأوجع .. أتلتيكو يسخر من ريال مدريد بعد خسارة كلاسيكو السوبر أمام برشلونة

الجار لم يقف بجانب جاره في العاصمة الإسبانية!

دس السم في العسل .. هذا ما قد نصف به تغريدة الحساب الرسمي لأتلتيكو مدريد على منصة إكس عقب انتهاء مواجهة جاره، ريال مدريد، أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة بفوز الفريق الكتالوني 5-2.

أتلتيكو مدريد لم يأبه لأخلاقيات الجيران وضرورة الوقوف بجانب الجار، بل ضرب وأوجع بالسخرية من جاره بطريقة لاذعة جدًا، حيث نشر صورة لنجمه سيزار أثبيليكويتا وهو يُشير بيده بالخمسة وكتب معلقًا "نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة".

الجمهور تفاعل بقوة مع تلك التغريدة، حيث زادت من صخب احتفالات جمهور البارسا، وصبت المزيد من النار على غضب الجمهور المدريدي، فيما لم يُخف عشاق أتلتيكو فرحتهم بسقوط غريمهم في العاصمة ومنافسهم الشرس في الدوري الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أتلتيكو مدريد يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 44 نقطة، ويُطارده ريال مدريد بنقاطه الـ43 ومن ثم يتواجد برشلونة ثالثًا بـ38 نقطة.

يُشار إلى أن أتلتيكو مدريد هزم أوساسونا في مباراة مؤجلة من الدوري مساء أمس الأحد بهدف نظيف ليُمدد سلسلة انتصاراته في جميع المسابقات إلى 14 انتصار متتالٍ وهو رقم قياسي تاريخي بالنسبة له.