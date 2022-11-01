إنييستا يُحبط جماهير برشلونة: عودة ميسي صعبة

إنييستا، أسطورة برشلونة، يرى صعوبة في عودة ليونيل ميسي من جديد إلى النادي الكتالوني.

أكد الإسباني أندريس إنييستا نجم نادي فيسيل كوبي الياباني، وأسطورة برشلونة الإسباني، على صعوبة عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي من جديد إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

ميسي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2021، بعد انتهاء عقده مع برشلونة وعدم التوصل إلى اتفاق بين "البرغوث" وإدارة "البلوجرانا" على تجديد العقد لأسباب اقتصادية.

إنييستا، الذي زامل ميسي في برشلونة منذ 2004 عند تصعيد الأرجنتيني إلى الفريق الأول في النادي الكتالوني، وحتى 2018 عندما قرر "الرسام" إنهاء مسيرته بألوان "البلوجرانا" تحدث عن فكرة عودة "البرغوث" من جديد إلى برشلونة في مقابلة مع صحيفة "as" الإسبانية.

وقال إنييستا عندما سُئل عن رغبة جوان لابورتا رئيس برشلونة في أن يعتزل ميسي في النادي: "لا يبدو الأمر سهلًا بالطبع، لكن أنا لست ميسي أو لابورتا، ولا يمكن أن أتوقع ما سيحدث في المستقبل".

وأضاف عندما سُئل عما إذا كانت الفكرة تعجبه: "بعيدًا عن إعجابي بالأمر، يجب أن يكون ميسي معجبًا به ويرى ما إذا كان يمكنه منح نفسه الفرصة".

مستقبل ميسي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2023 يشعل الكثير من التكهنات، وسط أنباء عن اقتراب نادي إنتر ميامي الأمريكي في تأمين خدماته في المستقبل القريب، ورغبة إدارة "حديقة الأمراء" في تجديد عقده بطبيعة الحال، ووجود برشلونة في الصورة أيضًا.