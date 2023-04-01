"إنه من الطراز العالمي" أسطورة مانشستر يونايتد يشيد بأداء صلاح أمام مانشستر سيتي

رغم الهزيمة صلاح يتلقى التحية من الجميع!

تلقى نجم ليفربول، محمد صلاح، إشادة من لاعب مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، عن أدائه في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي.

وانهزم ليفربول 4-1 من نظيره مانشستر سيتي، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل صلاح هدف الريدز الوحيد.

وفي حديث ريو فرديناند عبر قناة BT، عن صلاح قال:" هذا رائع على الإطلاق، إنه من الطراز العالمي، اللمسة الأخيرة منه سحرية".

وأردف:" سأضطر إلى إجراء مقابلة معه أكثر من مرة، إذا كان سينهي أهدافه بذلك الشكل دائمًا!".

وشارك صلاح مع ليفربول في 27 مباراة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 7.

الجدير بالذكر أن مدرب ليفربول، يورجن كلوب صرح مسبقًا، أنه يريد بقاء النجم المصري في قيادة هجوم الريدز.