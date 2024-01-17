"إنه شيء من المحرمات".. هيرموسو تقدم اعترافًا مثيرًا عن ميولها الجنسية

هذا الأمر أسهل بكثير للسيدات عن الرجال

كشفت جيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني، عن تفاصيل مثيرة في حياتها تتعلق بميولها الجنسية.

وكانت جيني بطلة أزمة كبيرة في ليلة تتويج منتخب "لاروخا" بكأس العالم للسيدات، بعدما قبلها رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، مما فتح الباب وراء رحيله عن منصبه.

وقالت النجمة الإسبانية، في حديثها إلى البرنامج التلفزيوني الإسباني "بلانيتا كاليخا"، إنها مثلية الجنس ولم تشعر أبدًا بالحاجة إلى الإعلان عن حياتها الجنسية، مؤكدة تعاطفها مع اللاعبين الرجال الذين يواجهون بيئة أقل دعمًا في عالم كرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت هيرموسو: "لم أذهب إلى حد قول ذلك أبدًا. لم أقل أبدًا صراحة أنني أحب الفتيات. إنه شيء كان دائمًا من المحرمات. ولم يكن من الضروري أبدًا أن أصرح به، الناس يعرفون ووالداي ليسا أغبياء".

وأضافت هيرموسو: "من الأسهل بكثير أن تكون مثليًا علنًا في كرة القدم للسيدات أكثر من الرجال، هناك نموذج أولي للاعب كرة قدم متزوج ولديه زوجة وأطفال خرج ضمن العديد من اللاعبين الذين اعترفوا أنهم مثليو الجنس وفي النهاية تلقوا الكثير من الكراهية".

ولا تزال هيرموسو تتعامل مع تداعيات الأحداث التي وقعت على منصة التتويج بالمونديال في سيدني، لكنها ظهرت أكثر هدوءًا في البرنامج بعد رحيلها عن باتشوكا المكسيكي، حيث انضمت إلى تيجريس سانتوس.