"إنه زومبي".. ماريو بالوتيلي يتعرض للتنمر من مدربه!

نجم مانشستر سيتي السابق يتعرض للتنمر من مدربه

ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين، أن اللاعب ماريو بالوتيلي، قد تعرض للسخرية والتنمر من ديفيد بيتوني، مدرب ناديه سيون السويسري.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إلى فريق سيون مقابل مليوني جنيه إسترليني في الصيف الماضي وأصبح قائدًا للفريق منذ ذلك الحين.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فأن بالوتيلي تم استبداله في نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه مع سيرفيت يوم السبت الماضي والتي خسرها الفريق السويسري بنتيجة 5-0.

وأقال النادي مدربه ديفيد بيتوني صباح اليوم الاثنين، وقال المدرب رأيه في باللوتيلي قائلاً: "إنه زومبي خارج الملعب، ماريو بالوتيلي يدمر كل شيء".

وتابع: "إنه الوحيد وليس الفريق كله، لا يجب أن يستمروا في جعله قائدهم إنه يفسد الجو في النادي".

وأضاف: "شخصيًا لا أستطيع تحمل بالوتيلي، داخل النادي يقدره زملاؤه ولديه الكثير من التعاطف بما في ذلك من الجهاز الفني لكن ثلاثة مدربين اصطدموا معه".

وسجل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا ستة أهداف هذا الموسم في الدوري في 18 مباراة بعد أن انضم من نادي أضنة دميرسبور التركي.

وكان لماريو بالوتيلي مسيرة مميزة حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي بالإضافة إلى تألقه مع ليفربول وميلان ولكن تراجع أدائه بعد ذلك كثيرًا.