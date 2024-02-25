"إنهم خارقون" .. جوارديولا ينتقد جدول المباريات بالإشادة بلاعبيه!

المدرب الإسباني يشكو ضغط المباريات

أشاد بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بلاعبيه، وذلك عقب مباراة فريقه الأخيرة ضد بورنموث ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز مانشستر سيتي على بورنموث ليُقلص الفارق مع ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي إلى نقطة واحدة، وذلك في سادس مباراة للفريق خلال شهر فبراير الجاري، الأمر الذي دفع جوارديولا للإشادة بلاعبيه.

وقال جوارديولا خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أنا أعشق لاعبي فريقي لأنهم خارقون، وهم جيدون للغاية لأنهم يلعبون كل 3 أيام، بينما بورنموث كان أمامه 7 أيام للتحضير للمباراة، وكان لدينا دائمًا أقل من ذلك".

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وأضاف المدرب الإسباني: "الجميع يقول إننا نلعب في الدوري الإنجليزي بنفس الظروف، ولكن ليس لدينا نفس المساواة، لأن لدينا مباريات أكثر بكثير من باقي الفرق، وبورنموث انتصروا بثلاثية نظيفة على ملعب أولد ترافورد".

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وواصل بيب: "نحن نطلب من لاعبينا الكثير ولكنهم يستجيبون، أعرف أن الناس يقولون: "إنهم يكسبون الكثير من المال، ولكن الجدول أكثر من اللازم بصراحة، ولكن يجب أن يستمر العمل، وفي كل مرة أشعر بالدهشة كيف نفعل ذلك؟".

وتابع جوارديولا: "اللاعبين لا يزالون متواجدين ولديهم شخصية مذهلة، ويتمتعون بقدرة تنافسية كبيرة حتى عندما يكونون مرهقين، يجب على جماهيرنا أن تكون فخورة بهؤلاء الرجال".

واختتم مدرب مانشستر سيتي تصريحاته قائلًا: "آخر 15 دقيقة كانت صعبة، وفزنا بالثلاثية الموسم الماضية، والناس يعتقدون إننا يجب علينا أن نفوز في كل مباراة 5-0، ولكن هذا ليس الواقع ونأمل قريبًا أن نحصل على راحة لمدة أسبوع وننعش عقولنا وأرجلنا".