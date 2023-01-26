"إنها الكرة الإسبانية" .. طرد لاعب سوسييداد ضد برشلونة يثير استياء مدريد

انتقادات حادة إلى التحكيم بعد أحداث مباراة برشلونة وريال سوسييداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

أثارت القرارات التحكيمية في مباراة برشلونة وريال سوسييداد، والتي أقيمت مساء الأربعاء لحساب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا 2022-23، الكثير من الجدل.

برشلونة حقق الفوز على ريال سوسييداد بهدف دون رد، ليحجز مقعده في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، لكن اللقطة المثيرة للجدل كانت طرد برايس مينديز لاعب سوسييداد بعد تدخله على سيرجيو بوسكيتس قائد "البلوجرانا" في الدقيقة 40 من زمن المباراة.

الحكم الإسباني الدولي خيل مانزانو الذي أدار اللقاء، أشهر البطاقة الصفراء أولًا في وجه لاعب سوسييداد، قبل أن يخطره حكم الفيديو المساعد "VAR" بضرورة مشاهدة اللقطة مرة أخرى للشك في ضرورة طرد مينديز، وهو ما حدث بالفعل بعد مراجعة اللقطة.

الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز الذي يعمل في قناة "لا سيكستا" الإسبانية، والمعروف بتشجيع ريال مدريد، خرج ليقارن بين طرد مينديز وبين بطاقة صفراء حصل عليها عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة خلال مواجهة خيتافي في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وعرض سانشيز صورتين مع تعليق: "الصورة الأولى: ديمبيلي، ليست بطاقة حمراء، الصورة الثانية: برايس بطاقة حمراء مباشرة، إنها كرة القدم الإسبانية".