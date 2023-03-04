إنفانتينو يكشف حقيقة مقترحات الفيفا لتعديل قوانين كرة القدم

ماذا قال؟

انعقدت الجمعية العامة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في لندن اليوم السبت برئاسة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي وتناولت الجلسة قضية إضاعة الوقت أحد الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال.

وقد تصبح المباريات التي تمتد لـ 100 دقيقة شائعة مع دعوة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، إلى حسابات أكثر دقة فيما يتعلق بالوقت الإضافي الذي سيتم تنفيذه في المسابقات حول العالم.

وتحدث إنفانتينو في المؤتمر الصحفي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) وقال: "نريد أن نكافح ضد إضاعة الوقت نريد أن يستمتع المشجعون باللعبة".

وعلى الرغم من حقيقة أن أحد البدائل المقترحة هو استخدام نظام "ساعة توقيت" بدلاً من وقت التشغيل على الأقل في لحظات معينة من اللعبة مثل الإصابات أو التغييرات فقد استبعد إنفانتينو مثل هذا الاحتمال قائلًا:"نريد الحصول على وقت أكثر فعالية ".

وتابع: "بييرلويجي كولينا أوضح بالفعل قلقنا في هذا الصدد في كأس العالم لكننا لن نغير القواعد ولن نوقف الساعة".

وأكد رئيس الفيفا أن هذه القوانين عالمية ويجب أن تكون مقبولة عالميًا، وكان هذا الرفض واضحًا بالفعل في اجتماع IFAB السابق في يناير.

وأظهرت الإحصاءات التي قدمتها شركة Opta في عام 2021 أن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز كانت تشهد "وقتًا حقيقيًا للعب" أقل من 60 دقيقة، في المقابل شهدت مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 67 دقيقة من وقت اللعب.