إنفانتينو يرد على الهجوم ضده بسبب "سيلفي" نعش بيليه!

رسالة من رئيس الاتحاد الدولي عبر حسابه على موقع إنستجرام

تعرض جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لحملة هجوم شديدة بسبب التقاطه صورة "سيلفي" بجوار نعش النجم الراحل بيليه.

إنفانتينو تواجد في عزاء أيقونة البرازيل الذي فارق الحياة يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ82 سنة بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وقام المشجعون بالوقوف في طابور زاد طوله عن كيلو متر لتقديم احترامهم للملك البرازيلي في مشهد تاريخي لا يمكن نسيانه.

ولكن إنفانتينو تسبب في حالة من الجدل، بعدما شوهد وهو يبتسم بجوار نعش بيليه خلال التقاطه لصورة "سيلفي" مع ليما زميل بيليه السابق في فريق سانتوس.

ومن جانبه رد رئيس الاتحاد الدولي على هذا الهجوم برسالة عبر موقع "إنستجرام" قال فيها:"أشعر بالفزع بعد معرفتي بالانتقادات التي تعرضت لها بسبب هذه الصور، أود أن أوضح الأمر، بأنني كان لي الشرف بطلب بعض الزملاء وأفراد عائلة بيليه بالتقاط صورة معي ومن الواضح أنني وافقت على الفور".

وأضاف:"بالنسبة للسيلفي على وجه التحديد، فإن زملاء بيليه طلبوا التقاط صورة جماعية لنا لكنهم لم يعرفوا كيفية القيام بذلك، لذلك أخذت هاتف أحدهم والتقطت الصورة".

وفي نهاية حديثه أعرب إنفانتينو عن عدم ممانعته للتعرض لأي انتقادات لاذعة في سبيل تقديم المساعدة إلى زملاء بيليه الذين ساهموا في كتابة صفحات أسطورية لكرة القدم.