إنفانتينو عن استضافة السعودية ومصر لكأس العالم: الجميع سيكون سعيدًا بذلك

زهيرة عادل
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Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani - Gianni Infantino getty
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التقارير تؤكد أن السعودية تعتزم التقدم بملف مشترك مع مصر واليونان لاستضافة الحدث العالمي

يبدو أن كأس العالم قطر 2022 والنجاح الكبير للتنظيم القطري للحدث العالمي، دفع جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للترحيب باستضافات عربية جديدة للمونديال.

التقارير الصحفية تؤكد أن السعودية تعتزم التقدم بملف استضافة نسخة 2030 من المونديال بالتعاون مع مصر واليونان.

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وقال رئيس فيفا، خلال تصريحاته لبرنامج "مجلس الكاس": "قمت بزيارة السعودية ومصر واليونان، هي بلدان رائعة، لكن القرار حول كأس العالم 2030 سيتم اتخاذه في 2024 من قبل مجلس فيفا، لدينا بعض الوقت أمامنا من أجل ذلك، وبصفتي رئيس فيفا أتمنى أن يكون هناك مرشحين كثر، كلما زاد المرشحين زاد التحدي، وسينعكس بشكل أفضل على كرة القدم، وسيدفع كل طرف مرشح ليقدم أفضل ما لديه".

وأضاف: "أن يعود المونديال للشرق الأوسط؟ لما لا!، لقد كانت هذه النسخة ناجحة للغاية والجمهور استمتع كثيرًا، وأنا واثق أن الجميع سيكون سعيدًا بالعودة لهنا، والبعض سيكون سعيدًا بالذهاب لأماكن أخرى في الشرق الأوسط، وبصفتي رئيس فيفا أتمنى الخير للجميع والأفضل سيفوز".

يذكر أن نسخة 2026 من المونديال ستقام بالتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخب.

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