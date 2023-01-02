إنفانتينو: أطلب من كل دولة إطلاق اسم بيليه على أحد ملاعبها!

طالب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جميع دول العالم بتخليد ذكرى البرازيلي بيليه الذي رحل عن عالمنا قبل أيام.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إنفانتينو لصالح شبكة "سبورتس سنتر" البرازيلية وقدم خلالها المقترح الخاص به.
وقال إنفانتينو: "سأطلب من كل دولة في العالم أن تطلق اسم بيليه على أحد الملاعب المتواجدة بها".
ويسعى رئيس الاتحاد الدولي من خلف ذلك الطلب إلى التأكد من أن اسم بيليه سيظل منتشرًا ويتم استخدامه في جميع دول العالم سعيًا لتخليد ذكراه ومساهماته لكرة القدم.
جدير بالذكر أن بيليه كان قد توفي عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا في تاريخ كرة القدم العالمية.
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