إنفانتينو: المغرب ستنظم كأس العالم للأندية وزيادة هائلة بعدد الفرق في 2025

النسخة القادمة ستقام في فبراير 2023 بالمغرب

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن بعض القرارات التي قام باتخاذها الفترة الأخيرة بخصوص المسابقات الخاصة بالاتحاد.

وقال إنفانتينو إن بطولة كأس العالم للأندية لعام 2025 ستتكون من 32 فريقًا بدلًا من النسخة المصغرة التي ظهرت في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن نسخة 2023 من البطولة ستقام في شهر فبراير بدولة المغرب، بمشاركة 7 فرق من ضمنهم ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا.

وخلال حديثه أكد إنفانتينو على إمكانية استمراره كرئيس للفيفا حتى عام 2031، معتبرًا فترته الحالية هي الأولى من ضمن 3 فترات يمكنه التواجد خلالها كرئيس للهيئة الأهم في إدارة شؤون كرة القدم في العالم.

وقال إنفانتينو عن بطولة كأس العالم قطر 2022:"لقد أظهرت هذه المسابقة قوة فريدة ومتماسكة، لذلك أشكر جميع العمال والمتطوعين المشاركين على المساعدة في جعلها أفضل نسخة من المونديال على الإطلاق".

وأضاف:"عدد المشجعين تخطى 3 ملايين متفرج في المدرجات، ووصل إلى 3.27، لعبنا 62 مباراة من دون حوادث في جو مبهج لذلك الجميع يستحق المديح".

جدير بالذكر أن هذه التصريحات جاءت على هامش المؤتمر الصحفي الذي أجراه رئيس الاتحاد الدولي، اليوم، الجمعة، قبل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا يوم الأحد القادم.