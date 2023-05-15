إنستجرام فضحه .. سفيان أمرابط يغازل برشلونة مجددًا!

فوز برشلونة بالليجا يقربه مجددًا من سفيان أمرابط

لا ينفي المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، تقارير ارتباطه ببرشلونة بل يؤكدها كلما سنحت الفرصة آخرها كان تتويج النادي الإسباني بلقب الدوري.

وأُعجب أمرابط بما نشره الصحافي الإيطالي فابريتسيو رومانو على إنستجرام عن فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة 27 في تاريخه.

ويرتبط اسم أمرابط ببرشلونة الذي كان قريبًا من الانضمام إليه في يناير الماضي معارًا مع أحقية النادي الإسباني بتفعيل بند الشراء، لكن المقابل المادي لم يغر فيورنتينا بالتخلي عن لاعبه الذي تألق في كأس العالم قطر 2022.

تعرف أكثر على تفاصيل العرض الأخير لبرشلونة لضم أمرابط من هنا.

ويرتبط سفيان صاحب الـ 26 سنة، بعقد مع ناديه الإيطالي حتى صيف 2024 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.