"إنسان مثلنا" .. لاعب برتغالي يتحدث عن تجربة "ملامسة" كريستيانو رونالدو

لاعب برتغالي يروي تجربته بعد مقابلة كريستيانو رونالدو

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"إنه من كوكب آخر".. كلمة نسمعها كثيرًا، وفي كل مرة يلامس فيها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، الكرة.

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رونالدو ورغم وصوله إلى عمر الـ38 سنة؛ إلا أنه لا يزال يحقق النجاحات ويكسر الأرقام القياسية؛ وآخرها حصوله على لقب هداف العالم، في عام 2023.

وفي هذا السياق.. يقول البرتغالي الدولي جوردان سانتوس، لاعب كرة القدم الشاطئية: "كان عليّ أن أقوم بـ(ملامسة) رونالدو؛ كي اتأكد من أنه إنسانًا مثلنا ومن هذا الكوكب".

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وأشار سانتوس في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى أنه لم يصدق نفسه عندما كان بالقرب من الأسطورة البرتغالية، مضيفًا: "طلبت التصوير معه، ولم أقم بتفويت الفرصة لمعانقته.. لقد كان عناقًا حقيقيًا".

وتابع لاعب الكرة الشاطئية: "قبل هذا العناق؛ شككت دائمًا في أن كريستيانو رونالدو ولد على نفس الكوكب مثل بقيتنا.. إنه أحد أعظم الرياضيين، في تاريخ الرياضة بأكملها".

وعن المقارنة مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.. أكد جوردان سانتوس، على أنه لم يشكك فيه أبدًا، ودائمًا ما يضعه ضمن أفضل 3 لاعبين في التاريخ؛ ولكن يبقى كريستيانو في منطقة مختلفة تمامًا، حيث أنه الأكثر حسمًا في المباريات.

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