إنريكي يوجه رسالة مهينة إلى لاعب باريس بعد الفوز بالسوبر!

المدرب الإسباني يسخر من نجم الفريق

رد فعل غير متوقع من المدرب الإسباني لويس إنريكي، عندما تم سؤاله عن سبب غياب مانويل أوجارتي عن كأس السوبر الفرنسي.

باريس سان جيرمان نجح في الفوز على تولوز بهدفين نظيفين مساء أمس، الأربعاء، ليحصد إنريكي البطولة الأولى له منذ رحيله عن برشلونة، في مواجهة غاب فيها أوجارتي وجلس على دكة البدلاء ولم يشارك.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة عن سبب غياب لاعب الوسط الأوروجوياني:"لم تكن هناك كرات مفقودة أو أخطاء، مباراة مثالية".

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وعن الفوز بالسوبر:"من الصعب دائمًا الحصول على الألقاب، نحن الآن نفكر في المضي قدمًا وحصد المزيد من البطولات، لست راضيًا بنسبة 100% وأريد التحسن والسيطرة على المباريات بشكل أكبر".

وأضاف:"إذا كان علي تقييم هذه المباراة، أعتقد أن الشوط الأول كان استثنائيًا، لعبنا أفضل 45 دقيقة منذ وصولي إلى باريس، ولكن بالنسبة للشوط الثاني فهناك العديد من الأشياء التي يجب تحسينها".

يذكر أن أوجارتي انضم لباريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من سبورتينج لشبونة مقابل 60 مليون يورو بعد منافسة شرسة مع تشيلسي.