إنريكي يحسم كل شيء .. الكشف عن موقف مبابي من المشاركة مع باريس!

إنريكي يحدد موقف مبابي من المشاركة مع باريس سان جيرمان...

كشف لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن آخر تطورات إصابة كيليان مبابي، نجم الفريق الذي تعرض لها نهاية الأسبوع الماضي، وموقفه من المشاركة في المباريات القادمة.

وكان مبابي، قد تعرض إلى إصابة، في مباراة بريست بكأس فرنسا، مساء يوم الأربعاء الماضي، وأثارت القلق في قلوب مشجعي فريقه، حول إمكانية لحاقه بمباريات الفريق القادمة.

ويستضيف باريس سان جيرمان، نظيره ليل مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي، على ملعب حديقة الأمراء، معقل الفريق العاصمي.

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ومن جانبه قال لويس إنريكي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة ليل: "مبابي لم يتدرب اليوم معنا، تدرب في صالة الألعاب الرياضية كي لا نخاطر بإصابته، ولكنه سيكون متاحًا في مباراة ليل".

وتابع: "نحن في وقت صعب من الموسم، نلعب كل ثلاثة أيام، ونخطط ليكون هناك تنافسية مستمرة بين اللاعبين في كل المراكز، كل مباراة مهمة بالنسبة لنا كفريق".

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية، قد أشارت إلى احتمالية غياب مبابي، عن مواجهة ليل في الدوري الفرنسي، وكذلك مباراة ريال سوسييداد، مساء الأربعاء القادم في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.