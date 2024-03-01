إنريكي بعد إخراج مبابي بين الشوطين: علينا الاعتياد على اللعب دونه!

لويس إنريكي يريد الأفضل لفريقه!

أبدى لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان تعجبه من الأسئلة التي تخص استبدال النجم الفرنسي كيليان مبابي بين شوطي مواجهة موناكو الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها عقب المباراة ونقلتها شبكة "برايم سبورت" وأكد خلالها المدرب الإسباني أنه يريد فقط الأفضل من أجل فريقه.

وقال إنريكي: "تبديل مبابي؟ عاجلًا أم آجلًا سيتعين علينا أن نلعب دونه، لذلك أنا أريد الحل الأفضل".

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وأضاف لينفي أي تهمة تحريض من إدارة النادي على اللاعب: "يجب علي أن أفكر في الخيار الأفضل من أجل فريقي، هذا هو قراري".

وكان مبابي قد رفض الذهاب إلى مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان بعد استبداله، وذهب بشكل مباشر نحو مدرجات الملعب ليجلس بجوار عائلته.

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جدير بالذكر أن تقارير عديدة أكدت أن كيليان مبابي قد اتم اتفاقه مع ريال مدريد على كافة تفاصيل الانضمام للملكي وسيتم تنفيذ الانتقال في الصيف بشكل رسمي.