إنريكي قبل مواجهة أوناحي: حكيمي لا يزال يلقي النكات عن مباراة كأس العالم

المدير الفني لباريس سان جيرمان يعترف بالألم كلما تحدث عن مباراة المغرب في كأس العالم.

أكد لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان على جودة المغربي عز الدين أوناحي لاعب مارسيليا الذي يواجهه في الدوري الفرنسي خلال ساعات.

وقال إنريكي عن عز الدين أوناحي في مؤتمر صحفي: "هو لاعب دولي عظيم، بالنسبة لنا ليس من الرائع الحديث عن تلك المباراة، لكن ما الذي سيحدث".

وأضاف: "لقد كانت مباراة قدمنا فيها كل ما لدينا، والمغرب قاتلت ودافعت بشكل جيد، بالتحديد أوناحي الذي فعل ذلك بشكل مذهل".

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وأكمل: "في نفس الليلة كان هناك حكيمي يلعب أيضًا، هو لا يزال يتحدث ويقول النكات لي حول تلك المباراة".

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جدير بالذكر أن المنتخب المغربي كان قد صنع التاريخ بالتأهل لدور الـ 8 في كأس العالم الأخيرة بقطر على حساب إسبانيا بعد التفوق في ركلات الترجيح.