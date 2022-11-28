إنريكي عن اللعب بجدية أمام اليابان: على ألمانيا أن تركز في مواجهة كوستاريكا

رسالة قوية من إنريكي.

طالب لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا نظيره المنتخب الألماني التركيز على مباراته المقبلة أمام كوستاريكا بدلًا من التفكير في لقاء الإسبان أمام اليابان.

وقال إنريكي في التصريحات التي نقلتها صحيفة "آس": "على ألمانيا أن تركز أولًا على الفوز على كوستاريكا أولًا قبل التفكير في المباراة الخاصة بنا أمام اليابان".

وأضاف: "أريد أن أقول إننا سنلعب من أجل الفوز أمام اليابان، أضمن لكم أننا سنلعب بتنافس كبير مهما كان اسم الخصم أو وضعنا".

وأكمل ردًا على سؤال عن ابنته الراحلة: "هي ليست معنا لكن اليوم كان مميزًا للغاية، هذه هي الحياة وعليك أن تعرف كيف تتقبلها".

جدير بالذكر أن إسبانيا تتصدر المجموعة في الوقت الحالي برصيد أربع نقاط، وتحتاج ألمانيا إلى فوزها على اليابان مع تحقيق نتيجة جيدة أمام كوستاريكا لتضمن التأهل.