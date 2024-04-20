إنريكي: علينا أن نفعل ذلك قبل تفادي مواجهة ريال مدريد!

إنريكي يرفض التفكير في مواجهة ريال مدريد...

رفض لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، استباق الوقت والتفكير في مواجهة ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيلعب باريس سان جيرمان، أمام بوروسيا دورتموند، في نصف نهائي دوري الأبطال، بينما سيلعب ريال مدريد، مع بايرن ميونخ في نصف النهائي الآخر، قبل النهائي المرتقب في شهر مايو المقبل.

وقال لويس إنريكي في تصريحات صحفية: "اقتربت الفترة الحاسمة من الموسم، ونحن نعمل على تحقيق جميع أهدافنا، نواصل العمل بحماس كبير وجدية شديدة".

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وعند سؤال المدرب الإسباني عن علاقته بمبابي، في ظل ارتباط اللاعب بالرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي، قال إنريكي: "كل ما رأيته وعلاقتي مع اللاعبين وحديثي معهم يبقى في غرفة خلع الملابس، مع اللاعبين فقط".

وعند سؤاله عما إذا كان يريد تجنب ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا قال إنريكي: "علينا أولًا القضاء على بوروسيا دورتموند، الفريق الذي تصدر مجموعة الموت، سنلعب نصف نهائي مثير وصعب للغاية، أنا متأكد أن دورتموند لديه نفس رغبتنا في لعب النهائي، عندما نتخطاه سأجيب عن سؤال تجنب ريال مدريد في النهائي".

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة أولمبيك ليون، مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الفرنسي، الذي اقترب الفريق الباريسي من حسمه بنسبة كبيرة، بعد ابتعاده بصدارة الترتيب بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه.