إنريكي: ظلمت نجم باريس سان جيرمان وأخطأت في ضم هذا اللاعب

إنريكي يعترف بظلم نجم باريس سان جيرمان!

تحدث لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، عن إدارته للمنتخب الإسباني خلال بطولة كأس العالم والأخطاء التي وقع فيها وأدت لتوديع الماتادور لمنافسات المونديال من الدور ثمن النهائي.

وودع المنتخب الإسباني بطولة كأس العالم قطر 2022، على يد منتخب المغرب بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة التعادل السلبي.

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم عدم تجديد عقد إنريكي ورحيله وتولي لويس دي لا فوينتي، القيادة الفنية للمنتخب الإسباني.

وقال إنريكي خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج تويتش ستريم مع المذيع اباي، أمس الإثنين إنه لم يكن يجب أن يختار أحد اللاعبين في القائمة بعد أن فشل في تلبية توقعاته.

وتابع: "لاعب واحد لكنني لن أقول الأسم ولكنه لم يكن كما اعتقدت وكنت سأغيره بلاعب آخر".

وأوضح إنريكي: "أعتقد أن بابلو سارابيا استحق أكثر من خمس دقائق أعطيتها له، وفي الوقت الحالي اذا كنت استمريت في قيادة الفريق كنت سأجعله هو البادئ أنا لست من أولئك الذين يلمون أنفسهم بالتأكيد كنا سنخسر نفس الشيء لكن من حيث العدالة كان يستحق ذلك".

وأعترف إنريكي بأنه كان يجب أن يشارك اللاعب بابلو سارابيا بشكل أكبر، حيث لم يشارك جناح فريق باريس سان جيرمان على الإطلاق حتى الدقائق الخمس الأخيرة من مباراة دور الـ16.