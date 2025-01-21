عكس ما قاله عن تشافي .. إنريكي: جوارديولا "مرجع" لي وهؤلاء ظهروا بسببه!

أظهر الكثير من الاحترام لمدرب مانشستر سيتي

خرج لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، من أجل مدح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه يعتبره بمثابة المرجع له في مسيرته التدريبية.

باريس يدخل في مواجهة بعنوان "أكون أو لا أكون"، عندما يستضيف سيتي غدًا، الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، طمحًا في الحفاظ على فرصه من أجل عبور دور الـ32 من المسابقة.

وقبل هذه المباراة قال إنريكي في المؤتمر الصحفي للقاء:"لقد جلب جوارديولا خطة 4/3/3 بنموذج مثالي لبرشلونة، إنه رقم واحد ومرجع بالنسبة لي، مدرب فريد من نوعه، يتمتع بشخصية كبيرة، شخص مبتكر في عالم كرة القدم".

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وأضاف:"لقد فتح الطريق أمام الجميع في إنجلترا وهذا ما قاده إلى النجاح، العديد من المدربين ظهروا في الدوري الإنجليزي الآن بسببه، قيمه تفرض نفسها بدون أدنى شك وأنا أتفق مع تلك القيم".

وتأتي هذه التصريحات عكس ما قاله إنريكي في حديث سابق له عن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق، حيث قال في فيلمه الوثائقي عبر شبكة "موفي ستار":"برشلونة ليس فريقًا مهيمنًا ولا يتمتع بدفاع قوي، ليس لديهم جودة دفاعية، تير شتيجن حطم الرقم القياسي للكرات الطويلة بسبب طريقة لعبهم، إنهم يلعبون مثل إيبار".

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الخامس والعشرين بمرحلة "الدوري" في دوري الأبطال بـ7 نقاط، بينما يأتي سيتي بالمركز الثاني والعشرين "المؤهل للملحق" وفي رصيده 8 نقاط.