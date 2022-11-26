إنريكي عن علاقة توريس بنجلته: إذا جعلها حاملاً لن يلعب الكرة مجدداً!
واصل مدرب إسبانيا لويس إنريكي الجدل على بثه المباشر يومياً على تويتش، وهذه المرة بخصوص صديق نجلته ولاعب المنتخب فيران توريس.
توريس في علاقة مع سيرا مارتينيز، نجلة المدير الفني، منذ عدة شهور، وكانت حاضرة في مدرجات لقاء كوستاريكا لمساندة والدها وصديقها.
وأرسل أحد المتابعين للبث رسالة لإنريكي قال فيها: "لوتشو، إذا قام توريس باحتفال الطفل الرضيع إذا سجل، ماذا سيكون ردة فعلك؟".
المدرب رد وقال: "إذا قام فيران بهذا الاحتفال سأقوم بوضعه مباشرة على مقاعد الاحتياط، ولن يلمس ملعباً لكرة القدم من جديد".
La pregunta del millón. 😂😂😂— Relevo (@relevo) November 25, 2022
Si Ferran Torres al marcar un gol hace el gesto del chupete Luis Enrique ya sabe lo que tiene que hacer. pic.twitter.com/eW4zaT7voW
إنريكي يخرج في بث مباشر يومياً منذ بداية معسكر "لا روخا"، وأثار الجدل بسبب ردوده العفوية ودخوله في سجالات ونقاشات مع الجمهور.