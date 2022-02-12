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لويس أنريكي

إنريكي: الخروج من كأس العالم؟ كنت سأصاب بنوبة قلبية

هدى عزيز
9:26 م غرينتش+3 2‏/12‏/2022
Luis Enrique
إنريكي لم يكن يعرف أن إسبانيا قد تُغادر المونديال!

كشف لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أنه لم يكن على علم باحتمالية إقصاء فريقه من كأس العالم، عندما أشارت نتيجة مباراة ألمانيا وكوستاريكا لتقدم الأخير، وهي النتيجة التي كانت تعني توديع إسبانيا للمونديال لولا انتصار المانشافت في النهاية برباعية لهدفين.

إسبانيا خسر بهدفين مقابل هدف أمام اليابان ليتأهل المنتخبين سويًا إلى دور ال16 من كأس العالم 2022، ويضرب أبطال العالم 2010 موعدًا ناريًا مع المغرب، بينما يلاقي منتخب اليابان نظيره الكرواتي وصيف النسخة الماضية.

إنريكي أدهش الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة اليابان بأنه لم يكن على علم بأن فوز المنتخب الكوستاريكي كان سيُطيح بالمتادور خارج المونديال.

وقال إنريكي بسؤاله عن ماذا فكر عندما تقدمت كوستاريكا على ألمانيا وهو ما كان يعني خروج إسبانيا من كأس العالم: "لو علمت، لكنت قد أصبت بنوبة قلبية".

يذكر أن منتخب إسبانيا أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بينما ظفر منتخب اليابان بصدارة المجموعة بعد جمعه 6 نقاط.

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