إنذار كاذب يثير سخط أتلتيكو مدريد .. إلغاء مواجهة إشبيلية يسبب أزمة في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد تعرض لمشاكل اقتصادية ورياضية بعد إلغاء مباراته أمام إشبيلية..

يرى نادي أتلتيكو مدريد أنه كان المتضرر الأكبر من قرار إلغاء مباراته أمام إشبيلية، في قمة الجولة الرابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني، بعد إنذار كاذب بوجود عاصفة.

وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أعلنت الإنذار الأحمر ظهر الأحد في مدريد، وسط تحذيرات متلاحقة تطلب من سكان مدريد توخي الحذر الشديد في مواجهة عاصفة مرتقبة وهطول أمطار قياسية في تاريخ المدينة، وكان ذلك سببًا في تأجيل المباراة التي كانت ستقام على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو".

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن وجود حالة من السخط في عائلة أتلتيكو مدريد، بسبب عدم سقوط قطرة مطر واحدة مع مرور الوقت.

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وحسب التقرير، فإن التقرير الذي قدمته وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية كان "إنذارًا كاذبًا"، وهو ما تسبب في شعور أتلتيكو مدريد بالظلم التام، لأن إلغاء المباراة لم يكن في صالح "الروخيبلانكوس".

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السبب في غضب أتلتيكو مدريد يأتي رياضيًا في المقام الأول، بالنظر إلى أن الفريق المدريدي يمر بحالة مثالية في الدوري الإسباني، وفي المقابل فإن إشبيلية لم يحقق أي انتصار بعد في "لا ليجا" إلى جانب أن الفريق الأندلسي مثقل بالإصابات، وهو ما كان يزيد من حظوظ أتلتيكو.

من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فإن الإلغاء يعني أيضًا أضرارًا كبيرة للفريق المدريدي، نظرًا لأن جميع التذاكر قد تم بيعها بالفعل وكان من المتوقع تواجد 70 ألف متفرج في المدرجات، كثير منهم يسافرون من خارج مدريد للاستفادة من التاريخ والوقت المناسب.

ولم يتوقف الانزعاج داخل أتلتيكو عند هذا الحد، بل وصل إلى ذورته في المساء، عندما شاهد النادي أن العشب يبدو في حالة ممتازة.

وبالإضافة إلى كل ذلك، فإن مشكلة إلغاء المباراة ستؤثر على بقية الموسم، حيث ليس من المعروف موعد إقامتها، لأن جدول أتلتيكو مدريد المزدحم، والذي يشهد مشاركة الفريق في 4 بطولات، سيزيد من صعوبة مهمة إيجاد فسحة لإقامة مواجهة إشبيلية الملغاة.