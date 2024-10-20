إندريك يكشف حقيقة رحيله عن ريال مدريد!

أنباء انتشرت حول رغبة إندريك في الرحيل عن الميرينجي...

كشفت تقارير صحفية أن إندريك، لاعب ريال مدريد، قد حسم موقفه من الأنباء التي انتشرت في الفترة الأخيرة، حول رغبته في الخروج من صفوف الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان البرازيلي صاحب الـ 18 عامًا، قد انضم إلى صفوف ريال مدريد، في الصيف الماضي قادمًا من فريق بالميراس البرازيلي، ولكنه لم يحصل على مكانًا أساسيًا حتى الآن في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وبالرغم من اللاعب البرازيلي، شارك مع ريال مدريد، هذا الموسم في تسع مباريات بكافة المسابقات سجل خلالهم هدفين، إلا أنه لم يبدأ أي مباراة حتى الآن في الدوري الإسباني، بشكل أساسي، وفي معظم الأوقات يعتمد عليه المدرب كبديل في الشوط الثاني.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن إندريك، سعيد بدقائق لعبه مع ريال مدريد، ولم يفكر في الرحيل خلال يناير القادم على سبيل الإعارة.

وأشار التقرير إلى أن مصادر مقربة من اللاعب، أكدت أنه يتكيف مع الحياة في الملاعب الأوروبية، ويشعر بالسعادة، ولا توجد أي نية منه أو حديث للخروج من صفوف ريال مدريد في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن البعض يشبه بداية إندريك مع ريال مدريد، ببداية مواطنه فينيسيوس جونيور، الذي انضم للميرينجي وهو في الـ 18 من عمره في عام 2018، واحتاج إلى بعض الوقت، حتى يصبح نجم الفريق ومرشحًا بقوة للحصول على جائزة الكرة الذهبية لعام 2024.