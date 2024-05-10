فيديو | إندريك يستفز خصمه باحتفالية "كينج كونج" في ليلة سحق ليفربول!

جوهرة ريال مدريد يكتشف موهبة جديدة في نفسه!

وضع فريق بالميراس البرازيلي قدمًا في دور الـ16 من كأس كوبا ليبرتادوريس، بعد فوزه على مضيفه ليفربول الأوروجواياني بنتيجة (0-5)، فجر اليوم الخميس على ملعب سينتيناريو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وبذلك الفوز، يتصدر بالميراس المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، متقدمًا على إندبندينتي وليفربول ولكل منهما 6 نقاط، بينما يتذيل سان لورينزو المجموعة بنقطة وحيدة.

تقدم بطل البرازيل في الشوط الأول بهدف رافائيل فيجا، قبل أن يمطر شباك أصحاب الأرض ب4 أهداف دفعة واحدة في الشوط الثاني، عن طريق كل من فيجا، إندريك، رونيلسون باربوسا وجوستافو جوميز "ضربة جزاء".

وشهدت المباراة تألقًا معتادًا من الفتى البرازيلي المميز إندريك، الذي يحزم حقائبه هذا الصيف من أجل الانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد في الموسم الجديد، وتراقبه جماهير الملكي بشغف كبير.

وفاجأ إندريك الجميع بالهدف الذي هز به شباك ليفربول في الدقيقة 82، حيث تابع كرة عرضية نفذها زميله روني ليقابلها البرازيلي الشاب برأسية قوية في شباك أصحاب الأرض.

ولم يكتف إندريك بالهدف بل خطف الأنظار باحتفال مثير للجدل، حيث ذهب إلى زملائه وهو يجري بطريقة "كينج كونج" وهو شخصية خيالية لغوريلا ضخمة تم استغلالها في أفلام الأكشن الأمريكية.



واستفز احتفال إندريك لاعبي ليفربول، الذين حاولوا الاعتداء عليه لولا تدخل بدلاء فريق بالميراس الذين حالوا بين الفتى البرازيلي ولاعبي المنافس لينتهي الأمر بفض الاشتباك.

وعلق إندريك في تصريحاته بعد اللقاء على هذه اللقطة، قائلًا: "لقد ظنوا أن الأمر كان استفزازًا لهم، لكنني تمكنت من التحدث معهم باللغة الإسبانية. 3 منهم يفهمون الأمر جيدًا، والباقي ليس كثيرًا. أنا أحب فيلم كينج كونج، هذا كل ما في الأمر".