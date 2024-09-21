ليس إندريك .. نيمار يختار أفضل لاعب أنجبته البرازيل من بعده!

تجاهل النجم نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، نجم ريال مدريد الواعد إندريك، عند سؤاله على نجم المستقبل لمنتخب البرازيل.

واحتفى إندريك الأربعاء الماضي بتسجيله أول أهدافه مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعدما شارك كبديل في مباراة شتوتجارت، وسجل هدف تأكيد الفوز (3-1) على الضيف الألماني.

وقال نيمار في تصريحات أبرزتها شبكة " sportbible": "أعتقد أن إستيفاو لاعب بالميراس هو موهبة كبيرة تزدهر في كرة القدم البرازيلية. سيكون لاعبًا عبقريًا في المستقبل".

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ونجح تشيلسي في اقتناء جوهرة البرازيل الواعدة إستيفاو (17 عامًا)، باتفاق مع بالميراس يقتضي انتقاله إلى قلعة البلوز في الصيف المقبل، مقابل 28 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف: "لقد مر وقت طويل منذ أن أنجبنا لاعبين واعدين على هذا القدر من الموهبة، لذلك أتوقع أن البرازيل سيكون لديها جيل مذهل بالمستقبل".

وتابع نيمار: "لا شك في أن البرازيل ستتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بقوة كبيرة، سيصلون بقوة وسرعة وجودة".

وواصل: "إستيفاو، بالنسبة لي، مع كل الاحترام الواجب للآخرين هو أعظم لاعب أنجبته البرازيل من بعدي، هذا شيء خطير، شيء لم أقله أبدًا".

وختم: "هذه هي البرازيل، شباب الجيل الحالي مذهلون، لكن هذا الصبي (إستيفاو) طموحه أعلى قليلًا من الجميع وسترونه قريبًا".