رغم الرد الصادم .. إصرار ألماني على إنقاذ إندريك من دكة ريال مدريد

أندية البوندسليجا ترفض الاستسلام

في ظل الوضع المعقد الذي يعيشه إندريك مع ريال مدريد، بدأت بعض الأندية في محاولة جس النبض، من أجل معرفة إمكانية التعاقد مع المهاجم البرازيلي في الميركاتو الشتوي القادم.

اللاعب وصل إلى ريال في الصيف الماضي قادمًا من بالميراس، ولكنه لم يلعب بالشكل المطلوب تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، وعندما حصل على الفرصة في بعض الأحيان لم يتمكن من مضاهاة التوقعات التي صاحبت انضمامه للميرينجي.

موقع "ريليفو" قال إن وكلاء إندريك تلقوا اتصالات من بعض الفرق في الدوري الألماني، تمهيدًا لانضمام اللاعب إلى هناك في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك لاكتساب المزيد من الخبرات في أوروبا واللعب بانتظام.

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ولكن الإجابة كانت واضحة من ناحية ريال مدريد وكذلك إندريك، وهي أن اللاعب سيبقى حتى يونيو المقبل، لأنه يريد مواصلة النمو في سانتياجو برنابيو ومحاولة إقناع أنشيلوتي بقدراته، رغم شعوره بالإحباط من عدم الظهور بشكل كبير.

ومن جانبها رفضت هذه الأندية الألمانية الاستسلام، حيث نقلت اهتمامها بضم إندريك من يناير القادم إلى الصيف، وذلك إذا لم يتغير الوضع حتى نهاية الموسم الجاري، ووقتها قد يدرس فعلًا النادي إعارته لمساعدته على النضوج ليكون جاهزًا لقيادة هجوم الفريق بجوار كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو في المستقبل القريب.

جدير بالذكر أن إندريك شارك في 149 دقيقة فقط مع ريال هذا الموسم، موزعة على 11 مباراة في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا، ونجح في تسجيل هدفين ولعب تمريرة حاسمة واحدة.