جلب السخرية لنفسه .. سر الاسم المستعار الذي منحه نجوم ريال مدريد لإندريك بعد وصوله!

اللاعب تأقلم سريعًا على الأجواء

رغم مرور فترة قصيرة للغاية على انضمامه لصفوف ريال مدريد، إلا أن النجم البرازيلي إندريك أصبح من اللاعبين أصحاب الشعبية في غرفة ملابس الميرينجي.

صاحب الـ18 سنة انضم هذا الصيف من بالميراس إلى ريال، ليبدأ حقبة جديدة مسيرته بجوار كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورورديجو وجود بيلينجهام وغيرهم من النجوم، حيث نجح في تسجيل هدفه الرسمي الأول بقميص الفريق في الفوز على ريال بلد الوليد 3/0 يوم الأحد الماضي، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

موقع "ريليفو" كشف عن سر جديد داخل غرفة ملابس الميرينجي يخص إندريك، وهو الاسم المستعار الذي حصل عليه المهاجم الشاب من نجوم ريال مدريد وهو "بوبي"، حيث يقوم أغلبهم باستخدام هذا الاسم في تعليقاتهم على صور ومنشورات البرازيلي على مواقع التواصل الاجتماعي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح الموقع أن الأمر يرجع للمقابلة التي أجراها اللاعب منذ بضعة أسابيع، وصرح خلالها بأن الأسطورة الإنجليزية بوبي تشارلتون هو أحد نجومه المفضلين، رغم الفارق الضخم في الأجيال بينهما.

ولذلك تسبب هذا التصريح في سخرية اللاعبين من إندريك بصورة ودية ومزحهم معه بشكل مستمر، ليتحول الأمر إلى اسم مستعار يلازمه في كل مكان.

وفي النهاية يبدو أن اللاعب تأقلم سريعًا على أجواء العملاق المدريدي بسبب تفاعله مع باقي اللاعبين، وحرص النجوم الكبار على احتضانه والترحيب به ومساعدته بأقصى شكل ممكن.