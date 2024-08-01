"نفس الشيء سيحدث لمبابي" .. أنشيلوتي يكشف حقيقة العداوة بين إندريك وروديجر!

مشاهد مثيرة للجدل في التدريبات

رد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على التكهنات الأخيرة حول تعرض المهاجم الشاب إندريك لمعاملة قاسية من زميله أنطونيو روديجر بتدريبات الفريق.

بعض اللقطات انتشرت من تدريبات ريال الفترة الأخيرة، والتي شوهد فيها إندريك يتعرض للعرقلة بشكل عنيف للغاية من روديجر، مما يعكس الحياة الصعبة التي تتنظر المهاجم الشاب الذي انضم للميرينجي قادمًا من بالميراس هذا الصيف.

ومن جانبه علق أنشيلوتي على هذه اللقطات قبل الهزيمة الودية أمام ميلان بهدف نظيف فجر اليوم، الخميس، حيث قال:"هل هناك أي مشكلة أو عداوة بين روديجر وإندريك؟ لم يحدث أي شيء".

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وأضاف مبتسمًا:"روديجر كان يُرحب به فقط في ريال مدريد، سيفعل نفس الشيء مع كيليان مبابي عند وصوله، أنطونيو رجل عظيم".

جدير بالذكر أن إندريك سجل الظهور الأول له بقميص ريال مدريد أمام ميلان، حيث لعب 45 دقيقة وخرج مع بداية الشوط الثاني دون أن يقدم بصمة واضحة في المباراة.