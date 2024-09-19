من إنجلترا وإيطاليا إلى إسبانيا .. السعودية تمهد لشراء أحد عمالقة الليجا بخطوة مهمة

الأمر لم يتوقف عند شراء اللاعبين في أوروبا

كشف الصحفي خوسيه مانويل جارسيا عن رغبة السعودية في شراء أحد عمالقة الدوري الإسباني في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن المسؤولين قاموا بالخطوة الأولى بالفعل تمهيدًا لتلك الصفقة المنتظرة.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

السعوديون ارتبطوا في الفترة الأخيرة بشراء عدد من الأندية في إنجلترا وإيطاليا، وذلك بعد الاستحواذ على نيوكاسل الإنجليزي، ولكن الجديد كان توجههم نحو إسبانيا وتحديدًا العاصمة مدريد، حيث كشف جارسيا عن سعي المملكة لشراء نادي أتلتيكو مدريد حال قرر مالكه ميجيل آنخيل جيل مارين بيع حصته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جيل مارين كان قد درس بيع حصته في النادي خلال عام 2022 لكنه تراجع مفضلًا الانتظار حتى تزداد قيمته المالية، ولذا يعمل الرجل في عدة اتجاهات لزيادة استثمارات النادي بهدف زيادة قيمته، مثل الملعب والمدينة الرياضية وغيرها من المشاريع.

TOD

جارسيا كشف عن خطوة سعودية تهدف للاقتراب من هذا الهدف، وهي التقدم بعرض من طيران الرياض لرعاية ملعب ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد، إذ يبحث الملاك عن راعٍ له لتوفير الميزانية اللازمة لإكمال المشاريع الأخرى وعلى رأسها المدينة الرياضية.

يُشار إلى أن السعودية ارتبطت مؤخرًا بشراء أندية روما وميلان وإنتر في إيطاليا بجانب مارسيليا الفرنسي.