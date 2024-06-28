إنجلترا تخالف التوقعات وصدمة لألمانيا .. الكمبيوتر يحدد طرفي نهائي يورو 2024

إسبانيا تقهر المسار الأصعب .. ووداع مبكر لحامل اللقب!

مع وصول قطار بطولة "يورو 2024"، إلى محطة الأدوار الإقصائية، حيث ينطلق غدًا السبت الدور ثمن النهائي، بدأت التوقعات لمسار الكبار نحو النهائي المرتقب في برلين يوم 14 يوليو المقبل.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، نتائج الاحتمالات التي حددها كمبيوتر شبكة "أوبتا" للإحصائيات، والذي وضع إسبانيا على رأس المرشحين للتأهل إلى الدور ربع النهائي بنسبة 82%، مقارنة بمنافسه الجورجي الذي لم تتعد فرصه 17%.

وجاء في المركز الثاني منتخب إنجلترا، الذي يستعد لمواجهة سلوفاكيا في ثمن النهائي، حيث تصل التوقعات لانتقاله إلى الدور الثاني، وفقًا لحاسب "أوبتا"، حوالي 81%، ومن بعدها البرتغال في المركز الثالث بنسبة 74.5% حيث ستكون مهمة مهمتها غير صعبة أمام سلوفينيا.

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ومالت الأفضلية لمنتخب ألمانيا بنسبة 69.5% أمام منافستها الدنمارك في ثمن النهائي، بينما لم يحظ منتخب إيطاليا حامل اللقب بأفضلية كبيرة أمام منافسه السويسري، إذ كانت النسبة متقاربة بينهما بواقع 57% لفريق سباليتي و43% لفريق ياكين.

وأشارت "ماركا"، إلى أن الكمبيوتر توقع أيضًا نتيجة المسارين نحو نهائي برلين يوم 14 يوليو المقبل، حيث توصلت حساباته إلى أن منتخب إنجلترا، رغم مستواه المخيب للآمال في دور المجموعات، سيكون الطرف الأول في المباراة النهائية بنسبة 38%، في ظل عدم وجود منافسة شرسة في مسار الإنجليز.

وأوضحت أن المسار الصعب سيسفر عن تأهل منتخب إسبانيا إلى النهائي بنسبة 27.14٪، ليعود إلى النهائي الأوروبي بعد 12 عامًا، حيث تواجد في نهائي نسخة 2012 وفاز باللقب على حساب إيطاليا برباعية نظيفة.

وحددت "أوبتا" نسب فوز المنتخبين باللقب، حيث منحت الإنجليز أفضلية طفيفة بنسبة 19.98%، بينما جاء "لاروخا" بنسبة 17.17%.