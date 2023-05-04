إنجاز نادر! يورجن كلوب يكشف السبب الغريب وراء بكاء أليسون ضد فولهام

يورجن كلوب يكشف السبب الذي دفع أليسون إلى البكاء بعد مواجهة فولهام..

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن البرازيلي أليسون بيكر حارس الفريق كان على وشك البكاء بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مباراة "الريدز" أمام فولهام التي أقيمت مساء الأربعاء، والمؤجلة من الجولة 28 في منافسات الدوري الإنجليزي 2022-23.

ليفربول حقق فوزًا ثمينًا على فولهام بهدف دون رد سجله المصري محمد صلاح من علامة الجزاء في الدقيقة 39، لكن أليسون كان له الفضل في تحقيق "الريدز" للفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وكشف كلوب بعد المباراة أن أليسون كان عاطفيًا للغاية بعد الفوز، ووصف الحارس البالغ من العمر 30 عامًا بأنه اللاعب الأكثر ثباتًا في مستواه مع ليفربول هذا الموسم.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "كان أليسون على وشك البكاء بعدما حافظ على نظافة شباكه، إنه أمر نادر جدًا بالنسبة لنا هذا الموسم، الأمر لطيف للغاية، خاصة بالنسبة له".

وأضاف: "إنه اللاعب الأكثر ثباتًا في ليفربول هذا الموسم، هذه أخبار جيدة، لأنه إذا انخفض مستواه أيضًا فسنكون قد ضعنا تمامًا".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، الذي لعب مباراتين أقل.