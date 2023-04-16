إنجاز مخجل للهلال والنصر في الدوري السعودي هذا الموسم

الفريقان سيلتقيان في ديربي الرياض يوم الثلاثاء القادم

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يلتقي الهلال والنصر في ديربي الرياض مساء الثلاثاء القادم، وقد كشفت إحصائية خاصة بالقرارات العقابية الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق نشرها برنامج "أكشن مع وليد" عن إنجاز مخجل للفريقين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

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الهلال والنصر لا يمران بالظروف الأفضل قبل مواجهتهما المرتقبة في مباراة مقدمة من الجولة الـ25، إذ خسر الأول 8 نقاط متتالية أخرجته من حسابات الصراع على اللقب فيما أقال الثاني مدربه رودي جارسيا بعد خلافات مع اللاعبين.

بعيدًا عن تلك الظروف، يتصدر قطبا العاصمة السعودية قائمة أندية الدوري السعودي الأكثر تعرضًا للقرارات العقابية الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرن القدم هذا الموسم في دوري روشن، إذ صدر ضد كل منهما 18 قرارًا.

ودفع الهلال غرامات مالية مجموعها 425 ألف ريال سعودي فيما كان نصيب النصر 417 مليون ريال، فيما لم يدفع المتصدر الاتحاد سوى 30 ألف ريال بعدما صدر ضده 3 قرارات فقط.

يُشار إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق أصدرت 77 قرارًا هذا الموسم في دوري روشن السعودي وفرضت غرامات مالية على الأندية مجموعها وصل إلى مليون و692 ألف ريال.

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