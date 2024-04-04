إنجاز لم يحققه أحد من قبل .. رقم تاريخي لليفربول أمام شيفيلد يونايتد!

رقم مميز للريدز أمام شيفيلد يونايتد...

حقق ليفربول، رقمًا مميزًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، أثناء المباراة التي تغلب فيها على شيفيلد يونايتد، مساء اليوم الخميس.

وتغلبت كتيبة يورجن كلوب، على شيفيلد يونايتد، مساء اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آنفيلد، معقل الريدز، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من البريميرليج.

وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن نسبة استحواذ لاعبي ليفربول على الكرة في المباراة وصلت إلى 83.1%، ليصبح أول فريق يحقق تلك النسبة في تاريخ الدوري الإنجليزي، منذ أن بدأت أوبتا في تسجيل الإحصائيات في موسم 2003-2004.

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ويستعد ليفربول في المباراة القادمة، لمواجهة مانشستر يونايتد، مساء الأحد القادم في قمة الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد.

ويسعى ليفربول، لمحاولة تحقيق لقب الدوري الـ 20 في تاريخه، ليودع به مدربه الألماني يورجن كلوب، الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر، ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الذي يأتي في المركز الثالث.