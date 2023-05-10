إنتر يتحدى التاريخ .. دييجو مارادونا مات يا ميلان فلا تنتظر دوري أبطال أوروبا!

إنتر حقق المراد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتفوق على ميلان بهدفين دون رد..

حقق إنتر فوزًا ثمينًا على غريمه وجاره ميلان بهدفين دون رد، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، والتي أقيمت على ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو.

إنتر بدأ المباراة بقوة مذهلة، وتمكن من تسجيل هدفيه في غضون 11 دقيقة فقط من صافرة البداية، حيث افتتح البوسني إدين دجيكو التسجيل في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضاعف الأرميني هنريك مخيتاريان النتيجة بعد ثلاث دقائق.

إنتر كان الطرف الأقوى في شوط المباراة الأول، وكاد يسجل الهدف الثالث في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة التركي هاكان تشالهان أوغلو التي ارتدت من القائم.

الثنائية الأسرع

إنتر أصبح رابع فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتمكن من تسجيل هدفين في أول 11 دقيقة من مباراة نصف النهائي في البطولة.

إنتر، وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، انضم إلى يوفنتوس الإيطالي في مواجهة إياب نصف النهائي أمام مانشستر يونايتد في موسم 1998-99.

مانشستر يونايتد تمكن من تحقيق نفس الأمر خلال مباراته أمام آرسنال في نصف النهائي الذي أقيم في مايو 2009، وقبل إنتر، كان مانشستر سيتي الإنجليزي يسجل هدفين في مرمى ريال مدريد في أبريل 2022.

إنتر يتحدى تاريخك يا ميلان!

فوز إنتر الرائع "خارج أرضه" جاء في محاولة لمنع تكرار التاريخ، وحرمان جاره في المدينة من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة في تاريخه.

جمهور ميلان كان يمني النفس بأن يتكرر التاريخ، ويفوز "الروسونيري" بلقب دوري أبطال أوروبا في نفس عام فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي، وهو ما حدث بالضبط في موسم 1989-90.

في ذلك الموسم، حقق نابولي الفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية في تاريخه، متفوقًا بفارق نقطتين على ميلان نفسه، لكن دييجو أرماندو مارادونا كان من صنع الفارق لصالح فريق الجنوب الإيطالي، أمام كتيبة "الروسونيري" المدججة بالنجوم.

لكن "الروسونيري" تمكن من التفوق على بنفيكا البرتغالي في نهائي كأس أوروبا للأندية الأبطال بهدف دون رد، قبل تحول البطولة إلى دوري أبطال أوروبا لاحقًا.

ومع فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد 33 عامًا، شعر جمهور ميلان بالتفاؤل لمحاولة تكرار الأمر نفسه، لكن لعنة وفاة مارادونا ربما تغير الكثير.

إنتر يبدو عازمًا على حرمان ميلان من تكرار التاريخ، ولما لا يذهب "النيراتزوري" في طريقه حتى النهاية، ويخطف لقبه الرابع في دوري الأبطال.