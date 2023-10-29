إنتر وروما | الصافرات والحرب النفسية تحيد لوكاكو "اللص" سارق أحلام "النيراتزوري"!

مهاجم إنتر السابق ظهر بشكل متواضع للغاية أمام فريقه القديم..

حقق إنتر فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه روما بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في قمة الجولة العاشرة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإيطالي.

هدف المباراة الوحيد سجله المهاجم الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 81 من زمن اللقاء، بعد عرضية مثالية من فيديريكو ديماركو، استقبلها تورام ببراعة في شباك "الجيالوروسي".

وشهدت المباراة سيطرة شبه كاملة من إنتر على جميع مجرياتها، سواء في الاستحواذ على الكرة أو عدد الفرص الإجمالي، والتهديد على مرمى الحارس روي باتريسيو.

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لكن الترقب الأهم قبل تلك المباراة الهامة، كان ما سيقدمه البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم روما، الذي انضم إليه "الجيالوروسي" قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، بعد فشل صفقة عودته إلى "النيراتزوري".

الحرب النفسية تحيد لوكاكو!

استخدم أولتراس إنتر حربًا نفسية قوية، أثرت بشكل واضح على مستوى لوكاكو في المباراة، حيث استقبلوه بصافرات استهجان أثناء نزوله إلى ملعب المباراة، وفي كل مرة كان يلمس فيها الكرة.

أولتراس إنتر قبل المباراة دعا إلى استخدام الصافرات "لجعل حياة روميلو لوكاكو جحيمًا"، وذلك لأنه "طعننا في الظهر مثل أسوأ اللصوص"، وطالب "بإبادة اللاعب نفسيًا".

وكانت الخطة تقضي بتوزيع 30 ألف صفارة على الجماهير، لكن السلطات المحلية أوقفت ذلك لأنه من شأنه أن يعطل عمل الحكم ويجعل صافرته غير مسموعة.

ومع ذلك، تم تصوير الأولتراس وهم يوزعون الصافرات على مشجعي الفريق التقليديين، مع رسالة مطولة حول عودة لاعبهم السابق، الذي غادر بعد فترة إعارة من تشيلسي وأجرى مفاوضات مع منافسه يوفنتوس قبل قبول الانتقال أخيرًا إلى روما.

وجاء في البيان: "دعونا نرحب ترحيبًا حارًا بلوكاكو من خلال تحويل حياته إلى جحيم على أرض الملعب".

وأضاف البيان: "فلنستخدم جميعًا الصافرة عندما يلمس البلجيكي الكرة، يجب أن تكون كل حركة يقوم بها صوت صفير واحد، لقد خاننا ولم يحترم ألوان نادينا ويجب أن ينال العقاب العادل، يجب أن يفهم أن قميصنا المقدس ليس ثقلاً على كتفيه، بل هو شيء يدعو للفخر".

وأكمل: "لقد ارتكب الخطأ مرتين، بعد أن دافعنا عنه بسيوفنا، كنا إلى جانبه في أسوأ لحظاته، وآمننا به، ولكن بعد ذلك طعننا في الظهر، في الليل مثل أسوأ اللصوص".

ويبدو أن تلك الحرب النفسية قد نجحت بأفضل ما يكون، حيث لم يظهر لوكاكو هجوميًا على الإطلاق خلال المباراة، وقدم واحدة من أسوأ مبارياته بقميص روما.

بديل لوكاكو في إنتر يهدي "النيراتزوري" الفوز!

الغريب في الأمر، هو أن ماركوس تورام، والذي توجه إنتر للتعاقد معه بعد فشل التعاقد مع لوكاكو، كان الرجل الذي جلب الفوز أمام فريق البلجيكي بالذات.

حضور تورام الهجومي كان واضحًا، وتأثيره كان مميزًا، سواء بتسديداته أو بمراوغاته ومساعدته في نقل الكرة إلى الأمام.

وبالتأكيد فإن هدف الفوز جاء بمثابة حبة الكرز فوق كعكة رائعة قدمها المهاجم الفرنسي خلال المباراة.