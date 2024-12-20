فريق ميسي يبدأ الموسم الجديد في 22 فبراير

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، عن حصة الأموال العامة المُخصصة للأندية لموسم 2025، وكانت المفاجأة أن نادي إنتر ميامي الذي يلعب له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليس في قمة هذه الأندية.

وحصل إنتر ميامي في الموسم المنصرم على كأس درع المشجعين، ليتم ترشيحه من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة، بينما ودع مسابقة الدوري بشكل مفاجئ من الدور ثمن النهائي بالمراحل الإقصائية.

وتهدف هذه الأموال إلى دعم الأندية لتحمل الأجور المرتفعة لنجوم المسابقة وتحسين مستوى الفرق من خلال الاستثمار في اللاعبين المميزين، حيث يحصل كل فريق على حصة أساسية تبلغ 2.93 مليون دولار، مع إمكانية الحصول على المزيد من الأموال من خلال طرق متعددة مثل بيع اللاعبين والتبادل مع الفرق الأخرى.

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وفي هذا السياق، يعتبر نادي إنتر ميامي من بين الأندية التي حصلت على حصة من هذه الأموال، حيث يجني 5.3 مليون دولار من أموال التخصيص لاستخدامها كمورد للمساعدة في تدعيم قائمته خلال عام 2025، وهو رقم لا يناسب حجم الصفقات الضخمة التي يجريها النادي والرواتب التي يدفعها لنجومه.

والمثير للغرابة، أن النادي الذي يلعب له نجوم بحجم ليونيل ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجي بوسكيتس، لم يكن في صدارة قائمة أموال التخصيص العام، رغم أنه حقق مكسبًا كبيرًا من صفقة بيع ليوناردو كامبانا إلى نيو إنجلاند.

ويتصدر القائمة أتلانتا يونايتد، الذي تحصل على أكثر من 50 مليون دولار من عائد بيع لاعبيه خلال العام الجاري، ليحصل على مبلغ 6.5 مليون، ويليه سانت لويس سيتي إس سي، الذي لديه 5.3 مليون بالتساوي مع إنتر ميامي.

يذكر أن رابطة الدوري الأمريكي، أصدرت أمس الخميس جدول مباريات الموسم الجديد، الذي ينطلق في 22 فبراير المقبل، حيث يفتتح ميسي ورفاقه المسابقة بمواجهة صعبة أمام نيويورك سيتي في الجولة الأولى.