"إنتر ميامي تألق رغم غيابه" .. نجم منتخب أمريكا السابق يستبعد فوز ليونيل ميسي بجائزة الأفضل في الدوري!

ليونيل سجل 17 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة.. ولكن!

يرى تايلور تويلمان، لاعب المنتخب الأمريكي السابق، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، من الممكن ألا يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي 2024.

ورغم غيابه عن نصف مباريات فريق إنتر ميامي هذا الموسم، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب الأرجنتين بكوبا أمريكا، إلا أنه سجل 17 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة في 18 مباراة لعبها للفريق المتصدر للمسابقة في الجانب الشرقي.

وقال تويلمان في تحليله للمنافسات على قناة الدوري الأمريكي للمحترفين بمنصة "يوتيوب": "17 هدفًا و15 تمريرة حاسمة في 18 مباراة هو أمر غريب، لكنني أزعجت بعض الجماهير عندما قلت إن ميامي فاز بدرع الجماهير عندما فازوا بـ8 من أصل 9 مباريات في غياب ميسي".

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وأضاف: "في عام 2023، فاز إنتر ميامي بنسبة 78% من مبارياته بوجود ميسي، مقابل 12% بدونه. وكان السؤال الكبير هذا العام هو كيف يمكن لميامي أن ينجو بدون ميسي في الصيف؟".

وتابع تويلمان: "أعتقد أن لاعبي إنتر ميامي أجابوا عن ذلك الأمر بالنتائج، لقد فازوا بـ8 مباريات من أصل 9، ويستطيعون الحفاظ على النقاط مع ميسي أو بدونه، لم يتوقع أحد ذلك".

وختم متحدثًا عن جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي: "أعتقد أنه لن يكون من المنصف أن يحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في المسابقة، رغم ما قدمه من أرقام فردية مميزة".