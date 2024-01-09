"إنتر كتالونيا!".. ميسي يستقطب نجمًا من حرس برشلونة القديم

الصفقة الخامسة في الطريق إلى أمريكا

يقترب أحد نجوم برشلونة السابقين، من مرافقة الأسطورة ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي، خلال الانتقالات الشتوية الجاري.

ومع انتقال ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز إلى إنتر ميامي، يبدو أن تدفق نجوم برشلونة السابقين إلى فلوريدا لن يتوقف عند هذا الحد.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن كوتينيو دخل ضمن دائرة الترشيحات للانضمام إلى إنتر ميامي ومرافقة نجوم برشلونة السابقين هناك.

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وكان اللاعب البرازيلي صاحب الـ31 عامًا، قد غادر أستون فيلا معارًا للدحيل القطري الصيف الماضي، ليقضي موسم 2023-24 خارج إنجلترا.

ويواجه كوتينيو صعوبات في قطر، حيث شارك في 419 دقيقة فقط منذ انضمامه، وقالت "آس" إن نجم ليفربول السابق قد يغادر الدحيل في يناير ويمكن أن يتوجه إلى أمريكا، ويقال أيضًا أن لوس أنجلوس جالاكسي حريص على ذلك.

يذكر أن كوتينيو لعب 3 مواسم في برشلونة مع ميسي، في صفقة ضخمة من ليفربول بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني عام 2018، لكنه لم يقض أوقاتًا سعيدة حيث شارك في 106 مباراة فقط مع برشلونة على مدار 4 سنوات.